Foment recomienda precaución y tomar medidas preventivas ante el episodio de fuertes vientos

Archivo - Imagen de la playa de la Barceloneta. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha recomendado a las empresas precaución ante el episodio de fuertes vientos previsto en Catalunya para el próximo jueves y que adopten medidas preventivas y de carácter organizativo, ha explicado este miércoles en un comunicado.

La patronal ha instado a las empresas a tomar precauciones ante esta situación para "garantizar la seguridad de las personas trabajadoras y asegurar la continuidad de la actividad productiva para evitar efectos negativos en nuestras empresas y reducir el impacto económico de esta situación".

Las previsiones meteorológicas para este jueves han llevado a Protecció Civil a activar la alerta por ventadas "con peligro extremo" en gran parte de Catalunya, con un aviso de peligro de nivel 6 de 6.