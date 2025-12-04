Foment reúne a 500 asistentes en la segunda edición del World Token Congress 2025 - FOMENT

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha reunido a más de 500 asistentes, entre ellos directivos, pymes, startups, expertos jurídicos y representantes institucionales, en el World Token Congress 2025 (WTC25), que ha cerrado este jueves su segunda edición en la sede de la patronal, informa en un comunicado.

Coorganizado por Foment y la CEOE, en alianza con los fundadores de World Token Congress y del Ayuntamiento de Barcelona, el evento se ha centrado en esta ocasión en la tokenización, el blockchain y los activos digitales aplicados al negocio.

La vicepresidenta de Foment, Mar Alarcón, ha situado la digitalización y la adopción de tecnologías emergentes entre las prioridades de la patronal para reforzar la competitividad, y ha destacado que "Catalunya dispone del talento y del tejido empresarial para liderar esta nueva economía digital en Europa".

"No estamos aquí para hablar de futuribles, sino de soluciones que ya funcionan", ha subrayado, insistiendo en que la tokenización y el blockchain han dejado de ser un experimento para convertirse en una infraestructura digital que mejora la eficiencia y la transparencia.

Por su parte, la directora de Innovación de Foment, Maria Mora, ha recordado que este año el evento "apuesta por verticales específicas y por enfoques diferentes para entender cómo esta tecnología está transformando muchos de los sectores productivos de la economía".