Foment suma a Forvis Mazars como nuevo socio para impulsar el crecimiento empresarial

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha sumado como nuevo socio a la firma de servicios de auditoría, fiscal, legal y consultoría Forvis Mazars, una incorporación que tiene como objetivo "aportar conocimiento, red y soluciones prácticas para hacer crecer a la empresa catalana", informa la patronal en un comunicado este jueves.

Forvis Mazars cuenta con 900 profesionales y presencia en ocho ciudades españolas (Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo, Valencia y Vigo), por lo que esta alianza servirá para el acompañamiento de las empresas de todas las dimensiones desde el cumplimiento normativo hasta la estrategia de crecimiento.

El acuerdo se ha firmado en la sede de Foment entre el secretario general de la entidad, David Tornos, y el presidente de Forvis Mazars en España, Santiago Casadejús.