Foment del Treball alerta de que la creación de empleo se ha estancado en el 2%

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha alertado de que la creación de empleo se ha estancado en el 2%, a pesar de la disminución del paro registrada en noviembre, en un comunicado este martes.

Ha reaccionado de esta forma a los datos del paro publicados este martes, que muestran una reducción en Catalunya de 3.119 personas en noviembre (-0,96%) respecto a octubre, tras subir un 0,75% el mes anterior, y el número total de desempleados se situó en los 321.376.

La patronal ha hecho hincapié en que se han efectuado 39.734 contratos menos que en octubre y que el 58,15% del total fueron temporales.