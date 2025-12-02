Foment del Treball celebra la moratoria de implementación de VeriFactu

Archivo - La sede de Foment del Treball - FOMENT DEL TREBALL - Archivo

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell Territorial de la Pime y la Comissió d'Autònoms de Foment del Treball han celebrado la moratoria de la implementación del sistema VeriFactu anunciada este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un comunicado, la patronal ha asegurado que era una reclamación que había realizado en reuniones con representantes institucionales y grupos parlamentaria, en las que se pidió un mayor plazo "para evitar tensiones operativas y económicas".

El Consell Territorial de la Pime ha señalado que la moratoria permite "afrontar el proceso de adaptación a la facturación electrónica de forma escalonada y coherente".

La Comissió d'Autònoms ha señalado que el objetivo del sistema no se cuestiona, pero que la implementación debe ser "flexible y acompasada".

La patronal ha pedido al Gobierno que active lo antes posible para desarrollar un plan de apoyo específico para formar a las pymes y autónomos, así como ayudas económicas para la adaptación tecnológica.

PLAN DE APOYO ESPECÍFICO

En concreto, Foment insta a activar cuanto antes los instrumentos necesarios para que la moratoria tenga efectos inmediatos y se desarrolle un plan de apoyo específico, que incluya programas de formación y capacitación digital orientados a pymes y autónomos; ayudas económicas para la adaptación tecnológica; acompañamiento técnico para garantizar una transición ordenada y mecanismos de reconocimiento o incentivos fiscales para las empresas que se adapten anticipadamente.

Por último, tanto el Consejo Territorial de la Pyme como la Comisión de Autónomos consideran que la aprobación de la moratoria representa "un avance significativo en la defensa de los intereses de un tejido empresarial que necesita regulaciones pensadas a partir de su realidad y capacidad de implementación".