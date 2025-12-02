Foment del Treball lamenta la muerte de Juan Echevarría Puig, un "hombre dialogante"

Juan Echevarría Puig. - MUTUA UNIVERSAL

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha lamentado la muerte del expresidente de Nissan Motor Ibérica Juan Echevarría Puig, que ha definido como "un hombre dialogante y pozo de conocimiento", en un apunte en X recogido por Europa Press este martes.

Echevarría ha fallecido este martes a los 101 años de edad, y la patronal ha recordado que recibió su Medalla d'Or de 2023 como "empresario referente en el mundo económico catalán".

El directivo también fue presidente, entre otros, de Mutua Universal, Fecsa, Cable i Televisió de Catalunya (Menta) o la Fundació Institut Guttmann.