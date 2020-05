Foment del Treball pide parar el plan de movilidad de Barcelona: "Es un sinsentido"

Solicita al Ayuntamiento que convoque a los agentes económicos para acordar un nuevo plan

Foment del Treball ha reclamado este lunes parar el plan de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona porque considera que no sirve para hacer una ciudad mejor, sino para colapsarla: "Es un plan irreal, un sinsentido".

Así lo ha expresado en declaraciones online el presidente de la patronal, Josep Sánchez Llibre, que también ha pedido que la construcción de la "nueva Barcelona" no se imponga desde el sectarismo y el populismo, en sus palabras.

La patronal ha publicado un manifiesto juntamente con Fepime que, bajo el título 'Por una ciudad de consenso y de futuro', critica el modelo de movilidad del Ayuntamiento de Barcelona y defiende que el vehículo privado y compartido tendrán un papel básico en la ciudad como consecuencia de los requerimientos y limitaciones de la movilidad por el coronavirus.

"Pedimos que se pare todo el plan que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha puesto en marcha y al mismo tiempo convoque a todos los agentes sociales y económicos y a los actores implicados para acordar un plan sensato y de acuerdo con las necesidades de la ciudad", ha reivindicado, y ha añadido que quieren una convocatoria rápida.

Pide favorecer una renovación del parque de vehículos y reclama al consistorio barcelonés que dé soluciones y no problemas: "La bicicleta no puede ser el vehículo principal en el que el Ayuntamiento de Barcelona base la movilidad en la ciudad. Es poco realista. Es irreal".

La patronal considera que la política y normativa de movilidad del Ayuntamiento constituye un "obstáculo" para la recuperación económica e impone cargas adicionales a los trabajadores por cuenta ajena y autónomos, dificultando el acceso a su puesto de trabajo.

TRANSPORTE PÚBLICO, "INSUFICIENTE"

En el manifiesto, Foment del Treball insiste en que el transporte público es una herramienta esencial "pero del todo insuficiente", y que en ningún caso se podrá articular una solución efectiva mediante la bici y el ir a pie en medias distancias y para el conjunto de la población.

"El establecimiento de un conjunto de actuaciones en las principales arterias de la ciudad --en corredores como Via Laietana, Valencia, Consell de Cent, Gran Via y Avenida Meridiana, por ejemplo-- no se traducirá en un incremento significativo del uso de otros modelos de transporte", ha defendido la patronal.

Ha advertido de que si se ponen más restricciones al vehículo, la dificultad de movilidad puede ir en el sentido contrario del que se busca, con el riesgo del incremento de la contaminación, según la patronal.

Ha recordado que el sector de la automoción tiene un gran impacto económico y social, y ha sostenido que los barceloneses no pueden perder más tiempo y que el gobierno municipal tiene que estar a la altura y "no escondiéndose delante de proyectos que no tienen sentido y que no son realistas" para la recuperación.

El manifiesto cuenta con la adhesión del Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme; la Confederació Empresarial d'Hostaleria i Restauració de Catalunya (Confecta); el Gremi d'Hotels de Barcelona, Barcelona Oberta, la Federació Catalana de Tallers de Reparació d'Automòbils (Fecatra) y el Gremi de Tallers de Barcelona.

También lo suscriben el Gremi del Motor, Fecavem, Unió Patronal Metal.lúrgica (UPM), Comertia, Consell d'Empreses Distribuidores d'Alimentació de Catalunya (Cedac), Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (Aces) i Asociación Nacional Grandes Empresas de Distribución (Anged).