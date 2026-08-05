Foment del Treball reclama la retirada de la proposición de ley sobre la compra especulativa

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BARCELONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha reclamado la "retirada inmediata y urgente" de la proposición de ley sobre la compra especulativa tras el dictamen negativo del Consell de Garanties Estatutàries, en un comunicado este miércoles.

La patronal ha dicho que el dictamen "confirma las graves objeciones" que ya hizo en su momento, ya que, ha dicho, la propuesta vulnera el derecho a la propiedad privada, la libertad de empresas y el principio de seguridad jurídica.

Además, ha añadido que invade competencias estatales y "pretende alterar aspectos esenciales del derecho civil mediante una modificación de la legislación urbanística".

"Una propuesta que nace atacando derechos constitucionales, sin el consenso necesario y mediante una tramitación excepcional no se debe maquillar: se debe retirar", ha insistido la patronal.

La patronal ha lamentado que el Govern "ha sustituido el diálogo por la imposición y el rigor jurídico por la precipitación".