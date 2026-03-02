Foment ve una "emergencia silenciosa" en el absentismo y avisa de que recurrirá el pacto de vivienda

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha calificado de "emergencia silenciosa" la pérdida de competitividad de la economía catalana derivada del absentismo laboral y ha avisado de que la patronal podría interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el pacto de vivienda acordado por el Govern y los Comuns.

Lo ha dicho este lunes en la Asamblea General de la patronal, en la que ha desgranado las prioridades de la institución en un contexto que ha tildado de "convulso y cambiante", reivindicando el papel del empresario como pilar de la democracia y cohesión social.

El líder de la organización empresarial ha puesto el foco en la caída de la productividad, vinculándola directamente con las cifras de absentismo en España, cuyo coste estimó en 37.000 millones de euros (3,1% del PIB) en 2023.

Con una tasa media que roza el 7,2%, ha urgido un enfoque integral que implique a mutuas, sistema sanitario y administraciones para frenar lo que considera un "freno al progreso social".

"Sin responsabilidad laboral no hay productividad, y sin productividad no hay futuro", ha aseverado tras recordar que 1,5 millones de personas no asisten cada día a su puesto de trabajo.

PACTO DE VIVIENDA

En materia de vivienda, el presidente de Foment ha sido especialmente crítico con el acuerdo entre el Govern y los Comuns, calificándolo de "socialización de la propiedad privada".

En este sentido, ha anunciado que la patronal promoverá un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida si fuera necesario, al considerarla "letal" para la economía catalana.

Sánchez Llibre ha defendido que la solución al acceso a la vivienda no pasa por "eslóganes", sino por un gran pacto público-privado que movilice suelo y agilice licencias, evitando convertir a los propietarios en cabezas de turco de los fracasos de la política pública, en sus palabras.

INFRAESTRUCTURAS Y FISCALIDAD

El dirigente de la patronal también ha reclamado acciones urgentes para paliar el déficit de inversión en infraestructuras, que cifra en más de 42.500 millones de euros.

Entre sus propuestas, destacan la ampliación urgente del Aeropuerto de Barcelona, el impulso de la resiliencia hídrica frente a la sequía, el mantenimiento de las centrales nucleares y la eliminación del Impuesto de Patrimonio, del impuesto extraordinario a la banca y la reducción de los tipos marginales del IRPF.

PRESUPUESTOS

Pese a mostrar su rechazo al carácter "intervencionista" de los Presupuestos de Catalunya para 2026, Sánchez Llibre ha dado un sí a las cuentas por una cuestión de estabilidad institucional.

Ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que faciliten su aprobación y ha sugerido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, buscar apoyos en la oposición si sus socios actuales fallan, con el objetivo de no perder 4.000 millones de euros en inversiones.