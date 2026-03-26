Foment ve positivas las medidas aprobadas en Barcelona por la guerra pero insiste en "ir más allá"

Imagen de la Taula de Diàleg Social que se ha celebrado este jueves en Barcelona. - FOMENT DEL TREBALL

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Foment del Treball ha valorado positivamente la activación por parte del Ayuntamiento de Barcelona de movilizar 23 millones de euros para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, aunque ha insistido en la necesidad de "ir más allá" y complementar el plan con otras medidas adicionales que mejoren la competitividad de las empresas.

Así, la patronal ha reclamado que se estudie la posibilidad de implementar rebajas fiscales, incentivos que "aligeren" la presión sobre la actividad productiva y otras decisiones que contribuyan a activar la economía y facilitar la inversión, informa este jueves en un comunicado.

El vicepresidente de Foment, Lluís Moreno, ha destacado que "hace falta apoyar especialmente a los colectivos más vulnerables y las empresas que, por su dimensión o su elevada dependencia energética, puedan estar más expuestas" a los efectos del conflicto.

Entre las propuestas concretas de la patronal está la posibilidad de eliminar la reserva del 30% para viviendas protegidas o eliminar ciertas cargas o contribuciones vinculadas a la actividad productiva.

"Esto supondría activar la actividad económica, y, además de mejorar la economía, también podría contribuir a contener el precio de la vivienda", ha defendido Moreno tras la Taula de Diàleg Social de Barcelona este jueves en la que se han anunciado las ayudas, y que ha contado con la presencia del vicepresidente de la patronal.

Desde Foment también ven de forma positiva la ampliación de los B-Crèdits de Barcelona Activa, la puesta en marcha de una ventana de asesoramiento empresarial o dispositivos de orientación y formación, así como la creación de un "espacio estable de seguimiento y diálogo entre las administraciones y agentes económicos y sociales".

Junto a Moreno, han acudido a la reunión de la Taula de Diàleg el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, la presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, los secretarios generales de CC.OO y UGT en Catalunya, Belén López y Camil Ros y el presidente de Pimec, Antoni Cañete.