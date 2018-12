Fomento del Trabajo confía en que Torra acuda a la cena para dar estabilidad con Sánchez

Publicado 20/12/2018 11:19:45 CET

Sánchez Llibre reivindicará la necesidad de aprobar los PGE y las cuentas catalanas

BARCELONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, ha confiado este jueves en que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, acuda a la entrega de las Medallas de Honor y Premis Ferrer Salat que organiza la patronal catalana y a la que sí ha confirmado su asistencia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Hemos hablado con Torra personalmente e intercambiado mensajes. Nos gustaría que viniese, pero no tenemos confirmación", ha dicho Sánchez Llibre, que ha recordado que el Palau de Pedralbes, donde la tarde de este jueves tendrá lugar una reunión entre ambos presidentes, está muy cerca del Hotel Sofía, donde se celebra el acto de Fomento del Trabajo.

"Le esperamos con los brazos abiertos, pero si no viene, no pasa nada. Yo no descarto que venga y ojalá que no me equivoque", ha aseverado.

"Sería un signo de tranquilidad ver conjuntamente a los dos presidentes porque son ellos los que pueden dar estabilidad política", ha dicho, y ha añadido que también sería bueno que ambos coincidieran en los galardones para estar cerca de los 600 empresarios asistentes, que representan cerca del 60% del PIB catalán.

Ha insistido en que Catalunya ya cuenta con estabilidad económica y seguridad jurídica, "pero la estabilidad política sólo se consigue visualizando entendimiento entre España y Catalunya y también con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".

En este sentido, ha indicado que las inversiones empresariales son a largo plazo, y para ello es necesaria la confianza, y ha añadido: "Si se aprueban los PGE, no tendría sentido que no se aprobaran los presupuestos de Catalunya. Necesitamos estabilidad política".

Sánchez Llibre ha apuntado que si Torra asiste finalmente a la entrega de premios, compartirá mesa con el presidente del Gobierno: "Nos gustaría mucho que los dos estuvieran presentes en los premios y los entregaran personalmente".

ASISTENTES

Han confirmado su participación, además de Pedro Sánchez, las ministras de Economía y Empresa, Nadia Calviño, y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio; los consellers de Trabajo, Chakir El Homrani, y de Empresa y Conocimiento, Àngels Chacón, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Ha apuntado que el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès, no ha confirmado aún su asistencia al acto, en el que también estarán presentes los secretarios generales de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, y de UGT de Catalunya, Camil Ros, además de representantes políticos de todas las formaciones, como el líder del PSC, Miquel Iceta.

Preguntado por las protestas convocadas, ha confiado en que los cuerpos de seguridad facilitarán la normalidad: "No habrán altercados que puedan malmeter que los premios sean un éxito".

Sobre si conoce el contenido del Consejo de Ministros, que se celebrará este viernes en la Casa Llotja de Mar de la capital catalana, ha indicado que lo desconoce, aunque ha sostenido: "Si lo hacen en Barcelona es porque se plantearán cosas importantes para Catalunya".