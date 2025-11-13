El Fondo Climático de Catalunya impulsa 81 proyectos con 245 millones de inversión desde 2021

La directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat, Sonsoles Letang, en su participación en la Cumbre del Clima de la ONU de Brasil - GOVERN

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Climático de la Generalitat ha impulsado, entre los años 2021 y 2025, 81 proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, con una inversión de 245 millones de euros (211 ejecutados), informa la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica en un comunicado este jueves.

Para la directora general de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Generalitat, Sonsoles Letang, que participa estos días en la Cumbre del Clima de la ONU de Brasil, se trata de una "herramienta de país para acelerar la transición ecológica" con proyectos con impacto real.

El fondo está dotado con la mitad de la recaudación del impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos mecánicos y con el 20% de los ingresos sobre instalaciones que inciden en el medio de ambiente, y los recursos se destinan a proyectos "transformadores" y que contribuyan a una economía de bajas emisiones y resiliente ante los efectos del cambio climático.

Los proyectos financiados con este fondo se han destinado a 30 estudios aplicados para reducir emisiones, a 10 líneas de ayudas municipales a las que se han acogido alrededor de 600 municipios catalanes para proyectos de eficiencia energética, movilidad sostenible, gestión del agua o refugios climáticos, y 5 líneas del Institut Català de Finances (ICF) para "préstamos verdes".

También se han aportado fondos a 11 proyectos de participación ciudadana, como la Asamblea Ciudadana por el Clima de Catalunya, y 25 proyectos "de alto impacto", entre los cuales la integración tarifaria del transporte público catalán.