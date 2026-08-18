Forcadell cree que el Supremo "pondrá todas las trabas posibles" para no aplicarle la amnistía

Archivo - La expresidenta del Parlament Carme Forcadell, durante el 10 aniversario del 9N, en el Parlament de Catalunya - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha vaticinado que el Tribunal Supremo (TS) "pondrá todas las trabas posibles" para no aplicarle la amnistía, después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Lo ha dicho en declaraciones a periodistas este martes antes de participar en la mesa redonda 'Reprendre l'esperit. Als deu anys de la mort de Muriel Casals' en la Universitat Catalana d'Estiu (UCE), en Prada de Conflent (Francia).

"El Tribunal Constitucional nos dará la razón y lo avalará, pero el problema, como siempre, será el Supremo, que se negará a aplicarla como lo ha hecho hasta ahora. Yo no estoy inhabilitada porque no tenía malversación, pero continúo siendo una delincuente y teniendo antecedentes penales", ha sostenido.

En este sentido, ha subrayado que al Supremo "lo único que le importa es la unidad de España y lo que menos le importa es la justicia".

Por otra parte, preguntada por la crisis que ha sufrido ERC en Girona tras la renuncia de su candidato tras la filtración de unos audios en redes sociales, Forcadell ha lamentado que "ha hecho mucho daño al partido" así como al prestigio del partido.

MURIEL CASALS

Forcadell ha destacado el legado de Muriel Casals durante la mesa redonda junto al presidente del Parlament, Josep Rull, y el de Òmnium, Xavier Antich, y ha abogado por recuperarlo para conseguir la independencia.

La también expresidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha recordado la preparación de la consulta del 9N y de la lista de 'Junts pel Sí': "En aquellos momentos, y eso lo tenemos que recuperar, la sociedad civil estaba efervescente, en constante ebullición".

Así, ha defendido que la fuerza de la sociedad civil haga que los partidos "se sientan obligados" a trabajar unidos como trabajaron durante los años que hicieron posible el 'procés'.