El Foro Nacional de Home Staging y Marketing Inmobiliario presenta un decálogo de Buenas Prácticas

BARCELONA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El II Foro Nacional de Home Staging y Marketing Inmobiliario, que este viernes ha reunido a 300 profesionales del sector, ha presentado el primer 'Decálogo de Buenas Prácticas del Home Staging Profesional en España', un compendio de recomendaciones y principios para generar confianza y transparencia entre propietarios, agencias e inversores.

El evento, celebrado en Madrid, fue inaugurado por la periodista y home stager, ceo de Ponle Alma a Tu Casa y promotora del Foro, Beatriz Arroyo, quien subrayó que "el Home Staging ya no es una tendencia emergente, es una herramienta consolidada y estratégica para vender mejor y más rápido y diferenciarse en el actual mercado inmobiliario", informan los organizadores en un comunicado.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, destacó "la importancia de la innovación y la colaboración público-privada para fortalecer el mercado inmobiliario español y proyectarlo internacionalmente".

Alertó de que el mercado inmobiliario español vive un momento clave: "Mientras el gobernador del Banco de España advierte de que hacen falta 600.000 viviendas, se da la paradoja de que existen 500.000 viviendas de segunda mano buscando comprador y más de 450.000 nuevas en stock".

Ante este contexto, Asensio incidió en que la diferenciación es esencial y el Home Staging "se está consolidando como una de las herramientas más eficaces para lograrlo".

En la primera mesa redonda, titulada 'Panorama y tendencias actuales del sector inmobiliario español' y moderada por Paloma Martínez Almeida, directora de Idealista News para España, Italia y Portugal, los ponentes coincidieron en que el sector vive un momento de transformación profunda, impulsado por la digitalización, la sostenibilidad, el cambio demográfico y la inflación de precios.

INFLACIÓN E IMPUESTOS

El presidente de FADEI y AMADEI, Miguel Ángel Gómez Huecas, señaló que todos los actores deben reducir sus márgenes, mientras que el presidente de FAI, José María Alfaro, apuntó que "el principal causante de esta inflación es la Administración y los impuestos que cobran en las transacciones de vivienda".

La presidenta de AMPSI, Ana Luengo, subrayó que "es necesario un pacto de Estado y las administraciones deberían dedicar los 56.000 millones que obtienen de impuestos a la vivienda a construir viviendas" y criticó la lentitud en poner a disposición suelo finalista, en sus palabras, mientras que el presidente de FIABCI Europa, y Felice Tufano, instó a abordar el problema de forma colectiva.