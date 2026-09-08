Francesc Cano, nuevo director de Rac1 y Rac105

Archivo - Sede del Grupo Godó - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Godó ha nombrado al periodista Francesc Cano director de Rac1 y Rac105 en sustitución de Eulàlia Carbonell, y Óscar Rodríguez asume la dirección general de Godó Media, que hasta hora ejercía Xavier de Pol.

Según ha informado Rac1, los cambios organizativos en la emisora serán efectivos a partir del 1 de octubre.

Cano es periodista y tiene formación ejecutiva en gestión de empresas por IESE; dirigió los informativos de Catalunya Ràdio, y dirige la productora audiovisual La Manchester.

ÒSCAR RODRÍGUEZ

Óscar Rodríguez ocupaba hasta ahora la dirección general de Godó Strategies, división encargada de comercializar los espacios publicitarios de los medios del grupo.

Se incorporó al Grupo Godó en 1997 y ha ocupado distintos cargos directivos, como las direcciones generales de distribución e impresión del grupo, así como las direcciones generales de Mundo Deportivo y La Vanguardia.