Francesc Cuéllar dirige 'Honestedat' en el Teatre de Salt (Girona) y el Akadèmia de Barcelona

Imagen promocional de 'Honestedat'. - FELIPE MENA - TEMPORADA ALTA

GIRONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El festival Temporada Alta de Girona acoge la nueva creación de Francesc Cuéllar, 'Honestedat', que se podrá ver el 7 de diciembre en el Teatre de Salt (Girona) y del 12 de diciembre al 11 de enero en el Teatre Akadèmia de Barcelona.

La obra, interpretada por Míriam Iscla y Dafnis Balduz, disecciona "con precisión quirúrgica" las tensiones que se activan cuando la confianza personal choca con las exigencias profesionales, informa el Temporada Alta en un comunicado de este miércoles.

'Honestedat' parte de una situación en la que, durante un rodaje, una actriz veterana comunica al director --una joven promesa del cine y amigo personal-- que se niega a desnudarse, tal y como marca el guión, por "coherencia artística".

A partir de este 'no', comienza una "confrontación profunda" que lleva a escena temas como el consentimiento, el poder, la autoridad, los límites personales y la responsabilidad profesional.

El texto evita moralizar y prefiere transitar "las fisuras, las paradojas y las zonas oscuras donde las buenas intenciones dejan de ser suficientes", con dos personas intentando sostener aquello en lo que creen aunque el coste sea altísimo.