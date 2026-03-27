El Frob vota en contra del aumento salarial del consejo de CaixaBank y lo desliga de su gestión

El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa (i), y el CEO de CaixaBank, Gonzalo Gortázar (d), durante la Junta General Ordinaria de Accionistas de CaixaBank, en el Palacio de Congreso de Valencia, a 27 de marzo de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (Es - Rober Solsona - Europa Press

BARCELONA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Frob, segundo máximo accionista de CaixaBank, ha votado en contra de la nueva política de remuneración del consejo de administración de CaixaBank, que incluye un incremento de los sueldos, aunque fuentes del Ministerio de Economía, Empresa y Comercio han explicado a Europa Press que la decisión "no tiene nada que ver" con la gestión de la entidad.

Lo ha hecho en el marco de la Junta General de Accionistas de la entidad, que se ha celebrado este viernes en el Palau de Congressos de València y que ha aprobado todos los puntos del orden del día, incluida la política de retribuciones.

Las mismas fuentes han explicado que el voto se debe a su política interna de no aceptar subidas superiores a las que tiene la plantilla del banco, y la nueva política incluye un aumento del sueldo fijo y de las aportaciones a planes de ahorro del consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, del 3% y del sueldo variable del 49,7%, con un total del 19,7% si logra todos los objetivos.