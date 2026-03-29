Frustrado un intento de huida del departamento de régimen cerrado de la cárcel Brians 2 (Barcelona)

Archivo - Fachada del Centro Penitenciario Brians 2 de Barcelona, en una imagen de archivo- Pau Venteo - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Mar. (EUROPA PRESS)

Los funcionarios del Centre Penitenciari Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), han frustrado durante la madrugada de este domingo el intento de huida de dos internos del Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT), ha informado la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática en un comunicado.

Según ha explicado el sindicato CSIF, los internos lograron abandonar la celda tras manipular el plafón y accedieron a la planta técnica portando palos manipulados y una barra de hierro pero, una vez en esa zona, "carecían de posibilidad real de evasión".

Fuentes penitenciarias consultadas por Europa Press han señalado que la zona a la que accedieron está ubicada entre el techo de las celdas y el tejado, un espacio que alberga los sistemas de ventilación, seguridad y cableado, y que una funcionaria se percató porque escuchó ruidos y porque otro interno alertó de que había agua en su celda.

SERÁN TRASLADADOS

Según el departamento, la actuación de los profesionales permitió detectar la incidencia de manera inmediata, activar el protocolo de seguridad y localizar a los dos internos en pocos minutos, de forma que no pudieron culminar la huida.

Una vez localizados, los dos presos fueron retenidos y trasladados de nuevo al DERT, donde se les han aplicado las medidas de seguridad correspondientes, sin que durante la intervención se hayan producido incidentes graves.

El departamento ha señalado que, de acuerdo a los procedimientos habituales en este tipo de situaciones, se ha autorizado el traslado de ambos internos a otros centros penitenciarios.

Desde CSIF aseguran que durante el incidente "los sistemas de alarma no se activaron, constatándose nuevamente que dichos dispositivos llevan tiempo sin funcionar correctamente" y solicitan que se refuercen las medidas de seguridad estructural, que se garantice el correcto funcionamiento de los sistemas de alarma y que se aumente la dotación de personal en los módulos de especial régimen.