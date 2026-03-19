FSC-CC.OO. denuncia a Glovo ante la Audiencia Nacional por "ejecutar un ERE encubierto"

Archivo - Un trabajador de Glovo en bicicleta por una calle de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CC.OO. ha presentado una denuncia contra Glovo ante la Audiencia Nacional por "ejecutar un expediente de regulación de empleo (ERE) encubierto", informa en un comunicado este jueves.

El sindicato considera que la empresa de reparto está llevando a cabo un "despido masivo", superando los 30 despidos en los últimos 90 días, que a su parecer requieren la presentación de un ERE justificado y negociado con los representantes de los trabajadores.

Ha criticado que con los despidos en una sola provincia de España, "Glovo supera los 30 despidos en un solo mes, debiendo ser la mayor parte de ellos improcedentes al ampararse en un régimen sancionador que no les debe ser de aplicación en base al convenio colectivo que aplica la empresa".

"En algunos de los despidos, Glovo alega supuestos tiempos de espera promedios en la entrega excesivos y lo que llaman 'no shows'", ha argumentado la organización.

Ante este escenario, CC.OO. ha alertado de que "se están imputando problemas ajenos al trabajador para justificar despidos disciplinarios".

"EMPRESAS FANTASMA"

Todas estas razones, añade el sindicato, "se suman a la estrategia de la empresa sobre la externalización de la plantilla a través de numerosas empresas fantasma que Glovo ha venido a llamar flotas".

"CC.OO. entiende que esta externalización es una cesión ilegal de personas trabajadoras que ahora la empresa quiere intensificar tras la ejecución de los despidos masivos, con el único objetivo de precarizar, dividir e impedir la organización de las personas trabajadoras en Glovo", ha concluido la entidad.