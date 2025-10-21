Fugado al extranjero el hombre que apuñaló a un menor en un piso del Eixample de Barcelona

Una ambulancia del SEM y diversos agentes de Mossos d'Esquadra en la calle Tamarit de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra tienen identificado al presunto autor de un apuñalamiento a un menor el pasado miércoles en un piso de la calle Tamarit del Eixample de Barcelona, quien podría estar fugado en un país extranjero, informan fuentes conocedoras del caso a Europa Press.

Por ello, la policía catalana ha activado los mecanismos de cooperación internacional para poder arrestar al autor, a pesar de que la orden de detención no se ha emitido todavía.

Los hechos sucedieron el pasado 15 de octubre cerca de las 14.00 horas, cuando diversas patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) acudieron al número 128 de la calle Tamarit tras recibir un aviso por una presunta agresión con arma blanca.

Minutos más tarde, el SEM trasladó al herido al hospital y los mossos interrogaron a diversos testimonios para esclarecer los hechos.

Además, los agentes también buscaron en el interior de contenedores de la basura para tratar de localizar la posible arma con la que se efectuó la agresión.