La Fúmiga publica 'Gràcies per tant', con la que se despide de su público

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
La banda valenciana La Fúmiga ha publicado 'Gràcies per tant', canción con la que se despide de su público tras anunciar su retirada hace dos semanas.
El tema es una balada pop "cargada de luz, nostalgia y gratitud" que sintetiza el espíritu colectivo y vitalista del grupo, informa la discográfica Halley Records en un comunicado de este viernes.
La Fúmiga se despedirá de los escenarios con conciertos dobles en el Sant Jordi Club de Barcelona y el Roig Arena de València, el 16 y 17 de octubre y el 30 y 31 de octubre de 2026, respectivamente.