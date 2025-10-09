La Fundació Bofill afirma que un 31% de la escuela concertada en Catalunya "aún segrega"

La referente de políticas contra la segregación escolar de la Fundació Bofill, María Segurol, y el director de la fundación, Ismael Palacín, este jueves en rueda de prensa - EUROPA PRESS

Aboga por condicionar la renovación de conciertos a escolarizar a alumnos vulnerables y ajustar la oferta

La Fundació Bofill ha afirmado que las políticas contra la segregación escolar en Catalunya han llevado a un descenso del 25% y celebra que el 69% de la escuela concertada ya es corresponsable, escolarizando a niños socioeconómicamente vulnerables, pero asegura que el 31% "aún segrega".

Así lo afirma en el informe 'L'escola concertada avui. Propostes per revisar els concerts educatius en clau d'equitat', presentado este jueves en rueda de prensa y en el que se apunta que hay "diferencias importantes en función del compromiso real de los centros con la equidad que debe regir en el Servicio de Educación de Catalunya".

El informe señala que un 21% de la escuela concertada es elitista, de barrios pudientes, que "recibe fondos públicos pero no escolariza ni al mínimo de alumnado vulnerable que marca la normativa", y que un 10% ya tiene cierta diversidad pero con grandes desequilibrios respecto al entorno y que un 69% no presenta grandes diferencias con su alrededor.

Añade que la "concertada elitista matricula a uno o a ningún alumno vulnerable de su barrio por aula, aunque la normativa marca un mínimo de 2" y, de media, en cada aula de Catalunya hay unos 4; y, por otro lado, hay un 9% de escuelas concertadas que tienen más de la mitad del alumnado socioeconómicamente vulnerable.

La encargada de elaborar el informe, la referente de políticas contra la segregación escolar de la Fundació Bofill, María Segurola, ha considerado que se necesitan más medidas para implicar a estas escuelas y que "todos los centros tengan el mismo nivel de corresponsabilidad" con el alumnado vulnerable.

"POLO DE ATRACCIÓN"

"El departamento (de Educación y FP de la Generalitat) tiene que garantizar que la aplicación de medidas para el conjunto del sistema no sea opcional. La mayoría de estos centros tienen margen de escolarización de alumnado vulnerable que aún no se está aplicando", insiste.

En este sentido, explica que se trata de centros que tienen un alto porcentaje de alumnado pudiente, con muchas líneas y plazas, y que, según señala, no están reduciendo las ratios, lo que las convierte en "polo de atracción" para niños de otros municipios o zonas también pudientes.

"Cuanto más pudiente es un centro, menos medidas está aplicando. Esto quiere decir que la administración tiene que aplicar con más insistencia las medidas en estos centros" y cree que la reducción de ratios es importante, ya que los centros públicos salen con grupos de 20 o menos alumnos, pero que, en los centros elitistas, casi la mitad han salido aún con grupos de 25.

RENOVACIÓN DE CONCIERTOS

El informe asegura que un 34% del presupuesto de conciertos se destina a centros privados que, dice textualmente, perpetúan la segregación: "Con una educación infrafinanciada y un tercio del alumnado en situación de pobreza o exclusión, el sistema educativo no se puede permitir destinar 402 millones de euros públicos a escuelas que segregan".

Segurola recuerda que en los próximos meses la Conselleria renovará los conciertos educativos y, desde la Fundació Bofill, proponen condicionar la renovación a la escolarización de alumnos vulnerables del entorno, ajustar la oferta "al padrón" y ser transparentes en el cobro de cuotas.

Según Segurola, el departamento debería poder monitorizar el cumplimiento de estas condiciones y que, si se incumplen, deberían retirarse los conciertos, como se hizo con los que segregan por sexo: "Si se ha hecho esfuerzo muy grande contra este tipo de segregación (la de por sexo), no podemos permitir otros tipos de segregación, porque genera agravios en el sistema".

Por su parte, el director de la Fundació Bofill, Ismael Palacín, ha señalado que la importancia de estas medidas "no es solo por el derecho a la educación de cada alumno, sino para la cohesión", ya que apunta que, según datos del Centre d'Estudis Demogràfics, actualmente en Educación Infantil hay un 40% de niños cuyos progenitores, uno o los dos, son de origen inmigrante, pero que en unos años será el 60%.