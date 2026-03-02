Fundació Bofill: la mitad de alumnos en situación de pobreza no accede a beca en la postobligatoria

Archivo - Fachada de la Conselleria de Educación en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Bofill ha afirmado que el actual sistema de becas "deja fuera" a casi la mitad de los jóvenes alumnos catalanes de estudios de secundaria postobligatorios en situación de pobreza, informa este lunes en un comunicado.

La entidad ha cifrado que en el curso 2024/2025, había 82.688 jóvenes entre 16 y 18 años en situación de pobreza, de los que 41.507 recibieron beca y 41.181 no la percibieron para estudiar en la postobligatoria.

La fundación ha recordado que la Generalitat ha asumido la competencia de la gestión desde enero y que es una "oportunidad inmejorable" para que Catalunya tenga una política potente y útil de becas para estudiar.

"Si queremos más competencias es para que el país sea más competente", ha asegurado el director de la Fundació Bofill, Ismael Palacín, a lo que el jefe de proyectos de la entidad, Miquel Àngel Alegre, ha añadido que las administraciones se deben acabar de creer que las becas son un instrumento de política educativa para alargar las trayectorias educativas.

La Fundació Bofill ha asegurado que la política de becas en Catalunya es "residual" en el presupuesto de la Conselleria de Educación, ya que representa un 1%, por debajo de la media estatal del 1,7%.

Ha sostenido que el modelo actual, basado en criterios e importes estatales, "no se ajusta" al coste de la vida ni a la situación social catalana, y ha subrayado que el Plan de acción contra el abandono escolar de la Generalitat no concreta cómo sería un sistema de becas.

La Bofill ha afirmado que con el traspaso de becas la Generalitat tiene capacidad de establecer los importes de la beca y los criterios para acceder, y ha subrayado que, a tenor de los datos del curso pasado, la Conselleria de Educación tendría que añadir 134 millones de euros a los 77 que recibe del Ministerio para garantizar una beca a los jóvenes en situación de pobreza.

PROPUESTAS

La fundación ha propuesto a la Generalitat ampliar la cobertura para llegar los 58.745 alumnos en situación de pobreza que estudian secundaria postobligatoria y programas de formación e inserción (PFI), y ha recordado que en Catalunya la situación de pobreza alcanza al 30% de los jóvenes.

Ha pedido un acceso y un importe de la beca adecuados a la realidad catalana y superar los obstáculos de desconocimiento, brecha digital, falta de claridad o trabas burocráticas que dificultan el acceso a las ayudas de las personas que tienen derecho con un proceso sencillo, evitando el fenómeno del 'non-take-up'.

También ha pedido que haya una política sólida de becas a partir de 2028 y a lo largo de la próxima legislatura, contemplar becas al estudio a partir de 4º de ESO, lo que implicaría una inversión de 81,5 millones de euros más, y avanzar hacia importes de beca más justos para el alumnado en situación de pobreza severa.