BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Catalunya Cultura otorga el Premi Empresa Cultura 2021 a la compañía Marc Martí tras valorar su programa de mecenazgo y patrocinio, y su voluntad de colaborar con instituciones culturales.

El galardón tiene como objetivo promover y visibilizar a las empresas que destaquen por su compromiso y su contribución en el fomento y apoyo de la cultura en Catalunya, según un comunicado de la fundación.

El jurado estaba integrado por Miquel Molins (Fundació Banc de Sabadell), Ana Vallés (Grup Sorigué), Georgina Ferri (Diari Ara), Mahala Alzamora (Mahala Comunicación) y Lluís Coromina (Grup AgriEnergia, ganador del Premi Empresa Cultura 2020).

La entrega del premio ha tenido lugar en la sede la compañía de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y ha ido a cargo del presidente de honor de la Fundació, Enric Crous, y del presidente ejecutivo, Eloi Planes, que han estado acompañados de la directora, Maite Esteve, y de parte del equipo de la entidad.

El fundador y ceo de la empresa del mismo nombre, Marc Martí, ha señalado que el reconocimiento supone una satisfacción porque hace muchos años que colaboran con proyectos culturales.

"Ha sido una satisfacción no sólo para mí sino para todo el equipo; somos 81 personas que constantemente estamos trabajando en el mundo de la cultura, no sólo en exposiciones o ediciones propias sino también en teatros, festivales, museos, etc. Estamos muy vinculados al mundo de la cultura de Catalunya", ha añadido.

Marc Martí, fundada en 1977 en Barcelona, es una empresa dedicada a la impresión digital en gran formato, a la publicidad exterior y especializada en imagen corporativa, grandes eventos, comunicación visual y exposiciones, entre otros.