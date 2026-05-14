La Fundació Dalí tuvo 945.944 visitantes en 2025 y un excedente de 7,1 millones de euros

Archivo - El presidente de la Fundació Dalí Jordi Mercader. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Gala-Salvador Dalí cerró 2025 con 945.944 visitantes a los tres museos, lo que representa un descenso respecto al millón de visitas de 2024, y obtuvo un excedente de 7,1 millones de euros.

Lo ha explicado este jueves el presidente de la Fundació Dalí, Jordi Mercader, en un encuentro con periodistas, junto al director general, Fèlix Roca; la directora de los Museus Dalí, Montse Aguer, y la secretaria general, Isabella Kleinjung.

Mercader ha explicado que los resultados económicos son similares a los de 2024 y que los ingresos han disminuido por el descenso de visitantes.

Explica este descenso de visitantes por una mayor competencia, un comportamiento "más difícil" de los mercados respecto a ejercicios anteriores y que las exposiciones inmersivas no tienen la misma dinámica que al principio, según él.

Sin embargo, Mercader ha afirmado que la institución está "cada vez más viva", ha subrayado la voluntad de internacionalización y que el objetivo de la Fundació es dedicar una parte muy significativa del excedente al desarrollo cultural.

AMPLIACIÓN DEL MUSEO

En relación a la ampliación del Teatre-Museu Dalí a Figueres (Girona), ha apuntado que permitirá disponer de entre 1.000 y 1.500 metros cuadrados adicionales tras comprar la Casa Giralt en 2024 y que ahora se está redactando el proyecto básico.

Prevé ganar 2 salas grandes de exposición, que permitirán exhibir colección que no se puede mostrar por falta de espacio o para exposiciones temporales, y también ha dicho que habrá espacio para una sala de vídeo y área educativa.

Mercader ha afirmado que la ampliación acabará en 2029 y que las obras no afectarán a la parte expositiva actual, aunque sí "al confort de los visitantes".

NUEVA ADQUISICIÓN

Mercader ha explicado que el Teatre-Museu Dalí expondrá a partir de este viernes 'Départ. Homenaje al Noticiario Fox', un óleo sobre madera de 1926 que la fundación ha adquirido de un privado, y también ha avanzado que este 2026 se publicará el segundo número de la revista 'Dalí News'.

Ha celebrado la puesta en marcha de 'Platform Dalí', el programa de arte y ciencia con 5 centros de investigación de Barcelona; los avances en el proyecto de digitalización, que se prevé culminar en abril de 2028; y el "éxito" de la muestra 'Salvador Dalí. Revolució i tradició' el Museo del Corso (Palazzo Cipolla) de Roma, y del libro 'Dalí', publicado por la editorial Taschen.