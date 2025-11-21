La Fundació Girona FC y el Hospital Trueta colaboran para promover los hábitos de vida saludables

GIRONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Girona FC y el Hospital Dr.Josep Trueta de Girona han formalizado un convenio de colaboración para trabajar conjuntamente en proyectos que promuevan la salud, el deporte y los hábitos de vida saludables.

El convenio, que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027, establece "un marco de trabajo conjunto" para impulsar actividades relacionadas con la atención centrada en la persona y la inclusión social mediante el deporte, informa el Institut Català de la Salut (ICS) en un comunicado de este viernes.

Entre las acciones previstas se incluye el apoyo del Girona FC a la campaña de captación de fondos para la reforma integral de la Unidad de Críticos Cardiológicos del Trueta, que quiere mejorar este espacio asistencial y dotarlo de "tecnología puntera".

El presidente de la Fundación, Ignasi Mas-Bagà, ha afirmado que el acuerdo refuerza la vocación del club para ser "un motor de valores y salud en el territorio, poniendo el deporte al servicio de la comunidad".

La gerente del Hospital Trueta, Àngels Morales, ha valorado positivamente la colaboración, que entiende que refuerza el vínculo entre deporte y salud: "Nos ayudará a ampliar la difusión de aquellos proyectos que impulsamos dirigidos a potenciar las capacidades asistenciales de nuestro hospital".