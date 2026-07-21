Fundació Privada Mútua Catalana y Port Tarragona impulsan el IX Concurs de Pintura, Dibuix i Gravat

Presentación del concurso - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Privada Mútua Catalana y el Port de Tarragona han convocado el IX Concurs de Pintura, Dibuix i Gravat, de carácter bienal, que busca fomentar la creatividad y la innovación artística.

Lo organizan con la colaboración del Ayuntamiento de Tarragona, la Diputación de Tarragona, la URV y la Generalitat, informa el Port en un comunicado este martes.

Se podrán presentar trabajos inéditos del 4 al 30 de agosto y los premios para las obras ganadoras en las distintas categorías oscilan entre los 1.000 y los 5.000 euros.

Los trabajos finalistas podrán verse en una exposición en el Tinglado 1 del Moll de Costa del 18 de septiembre al 10 de octubre.

El presidente de la Fundació Privada Mútua Catalana, Pere Jornet, ha destacado el compromiso de la entidad con la promoción de las artes plásticas: "Después de nueve ediciones y casi 20 años, el Concurs de Pintura, Dibuix i Gravat es uno de los más destacados dentro de nuestro ámbito de influencia".

El presidente del Port de Tarragona, Santiago J. Castellà, ha reiterado la vinculación de la Autoritat Portuària con esta iniciativa que promueve el talento artístico: "Desde el Port estamos plenamente comprometidos con el arte y la muestra más evidente de ello la encontramos en nuestra programación cultural en el Moll de Costa".