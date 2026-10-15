Fundación La Caixa destina 32,4 millones a 80 proyectos de investigación e innovación biomédica

Los responsables de tres proyectos seleccionados junto a la directora adjunta del Área de Becas, Investigación e Innovación de la Fundación La Caixa, Paola Isetta - EUROPA PRESS

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa ha destinado 32,4 millones de euros a 80 proyectos de investigación e innovación biomédica en 2026, liderados por centros de investigación, universidades y hospitales de España y Portugal.

En un encuentro con periodistas este jueves en el CosmoCaixa de Barcelona, la directora adjunta del Área de Becas, Investigación e Innovación de la Fundación La Caixa, Paola Isetta, ha señalado que mejorar la salud es "un reto complicado y necesita un apoyo sostenido y la suma de conocimientos y capacidades".

"Hace falta generar conocimiento riguroso para comprender las enfermedades. Transformar este conocimiento en nuevos diagnósticos y terapias innovadoras, que sean accesibles para todos", y ha añadido que lo hacen a través de 3 convocatorias.

Las ayudas a la investigación y la innovación de la Fundación La Caixa cubren etapas del proceso científico en disciplinas, instituciones y ámbitos de la salud diferentes, por eso la entidad dispone de varias convocatorias que "permiten responder a diferentes necesidades según la tapa en la que se encuentran los proyectos".

INVESTIGACIÓN EN SALUD

La primera convocatoria es de investigación en salud, de apoyo a la investigación biomédica, que este 2026 ha seleccionado 32 proyectos (23 en instituciones de España y 9 de Portugal), que recibirán hasta un millón de euros cada uno para investigar cómo surgen y progresan las enfermedades y de qué forma las interacciones entre los sistemas biológicos influyen en estos procesos.

La convocatoria se lleva a cabo en colaboración con la Fundación Luzón, con la que la Fundación La Caixa mantiene una alianza para cofinanciar un proyecto sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), y con la Fundaçao para a Ciência e a Tecnologia (FCT), organismo público vinculado al Ministerio de Educación, Ciencia e Innovación de Portugal, que subvenciona 3 de los 9 proyectos portugueses premiados en esta edición.

Uno de los proyectos es el de Samuel Sánchez, del Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), quien explica que han desarrollado una "tecnología facilitadora" de tratamiento, en forma de vehículos minúsculos autónomos, para las personas que sufren pseudomixoma peritoneal --un tipo de cáncer poco frecuente en el que la mucosidad espesa se acumula en el abdomen--, con el objetivo de que puedan recibir mejor los fármacos y reconocer las células tumorales.

CAIXAIMPULSE

La convocatoria de CaixaImpulse de innovación en salud, promovida por la Fundación La Caixa en colaboración con Criteria Bio Ventures, ha escogido 30 proyectos (24 de centros españoles y 6 de portugueses), y los proyectos buscan impulsar terapias, dispositivos médicos y soluciones innovadoras a las personas.

Uno de los proyectos seleccionados es el de Mireia López, de la Universitat de Girona (UdG), para desarrollar una vacuna que ayude a prevenir a infección por Klebsiella pneumoniae, una bacteria que puede causar neumonía grave, sepsia y otras infecciones potencialmente mortales, especialmente en personas con un sistema inmunitario débil y en entornos sanitarios.

López explica que han optado por una vacuna preventiva con tecnología de ADN con la finalidad de "evitar que la población enferme", ya que una vacuna eficaz podría reducir las tasas de infección y los costes sanitarios asociados; y sobre cuándo puede llegar a comercializarse esta vacuna, señala que es un proceso largo y que el tiempo medio suele ser de unos 10 años.

INVESTIGACIÓN EN PROMOCIÓN DE LA SALUD

La tercera convocatoria es la de investigación en promoción de la salud, que tiene por objetivo identificar investigaciones que impulsen el diseño y la evaluación de intervenciones sanitarias en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades.

Es la primera edición y se han seleccionado 18 proyectos (13 se llevarán a cabo en centros españoles y 5 en portugueses): una de las iniciativas es la de Sergi Ballespí, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que lamenta que la "alfabetización en competencias para una mejor salud mental no es accesible hasta que no tienes un trastorno".

Afirma que el proyecto surge de la idea de ayudar a los niños que "empiezan a mostrar los primeros síntomas": el objetivo es poner a prueba una intervención breve y práctica que permita llegar a las familias a través de los servicios comunitarios antes de que sea necesaria la atención especializada en el área de la salud mental.