Fundación La Caixa hizo más de 20.000 actividades para mayores en España en 2025

Una psicóloga con dos usuarias del taller de duelo organizado en Barcelona - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa impulsó durante 2025 el papel activo de las personas mayores y su participación en la sociedad con más de 20.000 actividades en toda España con cerca de 570.000 participantes, informa este lunes en un comunicado.

Lo hizo a través de sus 629 centros --propios o conveniados--, una red que ofrece actividades adaptadas a perfiles y necesidades diversas "en un momento en que la población mayor es cada vez más heterogénea".

Además, ha impulsado en sus centros de personas mayores charlas de sensibilización y talleres de la Escuela de Cuidadores a través del programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas.

La fundación considera que reforzar la red de apoyo es clave "para integrar el duelo sin quedar atrapado en él" y, en ese sentido, defiende que cultivar las relaciones sociales importa casi tanto como el acompañamiento profesional.

Afirma que los centros de personas mayores se convierten en lugares donde "se tejen vínculos, se hace frente al aislamiento y se reconstruye, aunque sea poco a poco, el sentimiento de pertenencia. Son escenarios cotidianos de encuentro, escucha y cuidado mutuo".

CENTROS

La directora corporativa de Programas Sociales de la Fundación La Caixa, Montse Buisán, ha dicho que la iniciativa surge para acompañar a las personas mayores "ofreciéndoles herramientas que les permitan sentirse mejor, cuidar su bienestar y afrontar situaciones de fragilidad emocional o social".

Uno de los centros donde se lleva a cabo este proyecto es en el Espacio Fundación La Caixa Sant Lluís de Barcelona, y se extenderá a los Espacios Fundación La Caixa de Madrid, Murcia, Girona, Granollers, Terrassa, Tarragona, Lleida y a otros dos de Barcelona.