Fundación La Caixa y Quàlia impulsan un vehículo adaptado para favorecer el ocio en zonas rurales

Responsables de la Fundación La Caixa y Quàlia junto a la furgoneta. - QUÀLIA

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fundación La Caixa, a través de CaixaBank, ha colaborado con la cooperativa de ocio educativo Quàlia para la compra de un vehículo adaptado para facilitar el transporte a personas con discapacidad y problemas de salud mental "en un territorio rural con graves carencias de movilidad pública".

Quàlia subraya que en los pueblos poco conectados con transporte público, el ocio no es accesible para todo el mundo, una dificultad que afecta especialmente personas con discapacidad, problemas de salud mental o dificultades económicas, informa en un comunicado de este lunes.

Fundación La Caixa ha donado 10.000 euros para la adquisición de una furgoneta adaptada que permitirá que las personas con discapacidad o problemática de salud mental de Catalunya "puedan disfrutar de un ocio de calidad", haciendo que la movilidad no sea una barrera.