La Fundación La Caixa reunirá a profesionales para debatir sobre la esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es conocida como la enfermedad de las mil caras - FUNDACIÓN LA CAIXA

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa hará un debate CaixaResearch sobre la esclerosis múltiple el miércoles 10 de diciembre que reunirá telemáticamente a profesionales de la investigación y la salud para hablar sobre esta enfermedad, que afecta a más de 2,8 millones de personas en el mundo, informa en un comunicado este martes.

Participarán el jefe de Neurología del Hospital del Mar y director del Programa de Neurociencias del Hospital del Mar Research Institute (HMRIB), Pablo Villoslada; el neurólogo del Hospital de Bellvitge Pablo Arroyo-Pereiro; y la jefa asistencial del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat) y del Servicio de Neurología/Neuroinmunología del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), Mar Tintoré.

Arroyo colidera un proyecto que emplea IA para predecir el curso de la enfermedad, y Villoslada lidera el proyecto para desarrollar un dispositivo de ultrasonidos que estimule la médula espinal y frene la progresión de la esclerosis múltiple.