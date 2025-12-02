La Fundación La Caixa reunirá a profesionales para debatir sobre la esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es conocida como la enfermedad de las mil caras
La esclerosis múltiple es conocida como la enfermedad de las mil caras - FUNDACIÓN LA CAIXA
Europa Press Catalunya
Publicado: martes, 2 diciembre 2025 17:47

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa hará un debate CaixaResearch sobre la esclerosis múltiple el miércoles 10 de diciembre que reunirá telemáticamente a profesionales de la investigación y la salud para hablar sobre esta enfermedad, que afecta a más de 2,8 millones de personas en el mundo, informa en un comunicado este martes.

Participarán el jefe de Neurología del Hospital del Mar y director del Programa de Neurociencias del Hospital del Mar Research Institute (HMRIB), Pablo Villoslada; el neurólogo del Hospital de Bellvitge Pablo Arroyo-Pereiro; y la jefa asistencial del Centre d'Esclerosi Múltiple de Catalunya (Cemcat) y del Servicio de Neurología/Neuroinmunología del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), Mar Tintoré.

Arroyo colidera un proyecto que emplea IA para predecir el curso de la enfermedad, y Villoslada lidera el proyecto para desarrollar un dispositivo de ultrasonidos que estimule la médula espinal y frene la progresión de la esclerosis múltiple.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado