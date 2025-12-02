La Fundación Endesa entrega kits de robótica a 46 centros educativos catalanes

Entrega de los kits de robótica a uno de los centros. - FUNDACIÓN ENDESA

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La fundación Endesa ha entregado kits de robótica a 46 centros educativos catalanes para impulsar los proyectos tecnológicos ligados a la 11 edición de RetoTech, informa Endesa este martes en un comunicado.

RetoTech es una iniciativa educativa que "quiere despertar vocaciones tecnológicas entre los jóvenes" impulsando el emprendimiento y el interés por las carreras STEM.

El programa se realiza en colaboración con las consejerías de educación de Madrid, Andalucía, Catalunya, Extremadura, Baleares y Canarias, así como Lisboa (Portugal).

En la edición de este año, la Fundación Endesa ha seleccionado a 286 centros educativos, de los que 46 son catalanes: 14 de Educación Primaria y 32 de Educación Secundaria.

Además, los profesores de los centros seleccionados disponen de formación en robótica y programación.