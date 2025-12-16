Fundación Mémora suma 4 ciudades a su proyecto para detectar y prevenir la soledad no deseada

Archivo - Una persona sentada en un banco, a 17 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 (EUROPA PRESS)

Fundación Mémora ha sumado este 2025 a Santander, Las Palmas, Santurtzi (Vizcaya) y Manresa (Barcelona) al proyecto 'Ciudades que cuidan' para detectar y prevenir la soledad no deseada, y a la que ya se han adherido un total de 6 ciudades.

Lo ha explicado en un comunicado este martes con motivo del Día Internacional contra la Soledad no Deseada, un fenómeno que aumenta hasta en un 26% el riesgo de muerte prematura y que se asocia a una mayor posibilidad de sufrir depresión, ansiedad y deterioro cognitivo, según el Observatorio Ciudades que Cuidan de la fundación.

El director de Fundación Mémora, José Joaquín Pérez, ha asegurado que se trata de un fenómeno social que debe trabajarse como una cuestión de salud pública comunitaria, ya que afecta a un gran número de personas: "Es importante fomentar la participación de los públicos más afectados para buscar soluciones".

EL PAPEL DE LOS MUNICIPIOS

El proyecto 'Ciudades que cuidan' promueve un modelo de ciudad que sitúa los cuidados en el centro, generando entornos donde las personas puedan envejecer, participar y ser acompañadas con dignidad.

La iniciativa acompaña a los ayuntamientos en el diseño de estrategias locales para detectar, prevenir y abordar la soledad no deseada, especialmente entre las personas mayores, con redes comunitarias, la implicación del tejido social y la participación ciudadana.

Pérez ha celebrado que 4 ciudades se hayan sumado: "Refuerza la idea de que la actuación local es clave para detectar situaciones de soledad y ofrecer respuestas cercanas, coordinadas y sostenibles en el tiempo", ha afirmado.

COLABORACIÓN CON LA FEMP

Fundación Mémora también inició en septiembre su colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para impulsar la creación del sello de calidad 'Ciudad que cuida', un reconocimiento que se entregará a los que apliquen una metodología de autoevaluación en materia de cuidados.

El objetivo de este reconocimiento es avanzar hacia ciudades que sitúen a las personas en el centro de las políticas municipales, y Pérez ha subrayado que hay mecanismos para atender a esta demanda y que "las ciudades son la administración más lógica, cercana y eficaz para resolver la soledad no deseada".

En este sentido, el Observatorio incide en la necesidad de crear una Estrategia Nacional contra la Soledad No Deseada que coordine las actuaciones locales y promueva políticas públicas de acompañamiento y prevención.

Fundación Mémora también desarrolla a lo largo del año acciones formativas y programas de acompañamiento dirigidos a profesionales y ciudadanía, con cursos y jornadas que quieren fomentar el cuidado integral y la atención al final de la vida.