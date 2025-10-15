La Fundación Princesa de Girona impulsa la convocatoria para los premios de 2026

Archivo - La princesa de Asturias y Girona, Leonor, durante la entrega de los premios en una edición anterior. - FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA - Archivo

Se mantendrá abierta hasta el 30 de noviembre

GIRONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Girona ha abierto hasta el 30 de noviembre la convocatoria para los Premios Princesa de Girona 2026, que permitirá seleccionar a los ganadores de las categorías nacionales --Artes, CreaEmpresa, Investigación y Social-- e internacionales --Crea Empresa e Investigación--.

Los Premios llegan a una nueva edición "con la firme convicción de continuar apostando por los jóvenes talentos que están transformando el mundo" y convertirlos en referentes para las nuevas generaciones, informa la Fundación en un comunicado de este miércoles.

Desde su creación en 2009, los premios buscan distinguir "el esfuerzo, la creatividad y la dedicación" de los jóvenes de entre 16 y 25 años, con una dotación de 20.000 euros.

Los nombres de los premiados Princesa de Girona 2026 se darán a conocer durante el primer semestre de 2026 en el marco del Princesa de Girona CongresFest, el acto central del 'Tour del Talento' de la fundación.

Los galardonados recibirán el premio en una ceremonia de entrega que anualmente "viste el talento joven de gala", y que en la pasada edición reunió a más de 2.000 personas en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona bajo la presidencia de los Reyes, la princesa de Asturias y Girona, Leonor, y la Infanta Sofía.

Entre los ganadores de ediciones anteriores se encuentran el fundador y director de la ONG Medicina Abierta al Mundo, Pablo Sánchez Bergasa (Premio Social 2025); el cofundador y co-ceo de Founderz, Pau García Milà (Premio CreaEmpresa 202%), o el líder de un grupo de investigación centrado en el desarrollo de tecnologías energéticas sostenibles, Antoni Forner-Cuenca (Premio Investigación 2025), entre otros.