La Fundación Princesa de Girona incorpora a Laura Fernández como responsable de Ecosistema

La nueva responsable de Ecosistema y Gobernanza de la Fundación, Laura Fernández. - FUNDACIÓN PRINCESA DE GIRONA

GIRONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Girona ha incorporado a Laura Fernández Lord como nueva responsable de Ecosistema y Gobernanza, un puesto de nueva creación que responde a la "diversidad de roles creciente" en el entorno de la entidad.

En los últimos años, la Fundación ha incrementado en más de un 30% su número de patronos --superando los 110-- y ha sumado nuevas alianzas, embajadores y colaboradores, configurado un ecosistema "más amplio, diverso y con mayor potencial de impacto", informa en un comunicado de este lunes.

La creación de la nueva posición tiene como objetivo estructurar y consolidar un modelo de gobernanza y gestión "más eficiente", que permita sistematizar procesos, reforzar alianzas, ordenar relaciones y generar oportunidades compartidas entre todos los actores del ecosistema.

Fernández operará principalmente desde Madrid, facilitando una representación permanente de la Fundación en la ciudad y con un "radio de acción amplio" desde ahí, poniendo también la mirada hacia América Latina.

Es licenciada en Economía y Máster en Relaciones Internacionales por la Johns Hopkins School of Advanced International Studies de Estados Unidos, y durante 15 años formó parte de la Fundación Microfinanzas BBVA, donde dirigió las estrategias de sostenibilidad, equidad e inclusión y gobierno corporativo.