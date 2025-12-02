Fundación Sesé defiende la "necesidad" de la inclusión laboral de personas con discapacidad

Archivo - Vista de la fachada de Palau Macaya de Barcelona, a 27 de octubre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Fundación Sesé, Ana Sesé, ha defendido este martes la inclusión laboral de las personas con discapacidad como "necesidad para construir una sociedad más humana".

Lo ha dicho durante un acto celebrado en el Palau Macaya de Barcelona en motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que ha reunido a representantes institucionales de Catalunya, empresas y entidades sociales, informa la Fundación en un comunicado.

"Creemos firmemente que el empleo es una herramienta poderosa de transformación social. Cuando una persona con discapacidad accede a un trabajo digno, no solo mejora su calidad de vida, sino que también se transforma su entorno, su familia y su comunidad", ha dicho Sesé.

El acto ha contado con la participación del secretario general de la Conselleria de Derechos Sociales de la Generalitat, Raúl Moreno; el director general de Economía Social y Solidaria y el Cooperativismo de la Generalitat, David Bonvehí; el presidente de la Fundación Cies, Josep Roset; la HR People Experience Director de Grifols, Laura Rodríguez, y el piloto y presidente de la Fundación que lleva su nombre, Isidre Esteve.

EL VALOR DE LA DIVERSIDAD

El evento ha recogido "el valor que aporta la diversidad a las empresas" y la necesidad de alianzas entre entidades, empresas y organismos públicos, entre otros.

La jornada ha contado con la colaboración de la Fundación La Caixa, Fundación Cies y la Federación de Centros Especiales de Trabajo de Catalunya, así como con el apoyo de la Generalitat de Catalunya.