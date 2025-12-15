Las fundaciones Barraquer, Once y FOBV revisarán la vista a 300 niños en riesgo de exclusión

Firma del convenio de la iniciativa, que se iniciará en Barcelona y seguirá por cinco comunidades autónomas - ONCE

BARCELONA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Barraquer, la Fundación Once y la Fundación Once Baja Visión (FOBV) han firmado un convenio para mostrar su "compromiso con los menores más desfavorecidos" con el que revisarán la vista y darán gafas a 300 niños en riesgo de exclusión de 6 comunidades autónomas (Catalunya, Madrid, Valencia, Murcia, Andalucía y Canarias).

Contactarán con organizaciones y asociaciones que tengan entre los asociados u ofrezcan cobertura a menores en situación de vulnerabilidad, organizando jornadas de evaluación oftalmológica y óptica de las personas seleccionadas, informan las fundaciones en un comunicado este lunes, y la iniciativa se inicia en Catalunya.

El director general de Fundación Once, José Luis Martínez, destaca que la colaboración hace que "los proyectos tengan un efecto multiplicador"; el presidente de Fundación Barraquer, Rafael Ignacio Barraquer, considera que ofrecer esta atención de forma gratuita y coordinada es ejemplo de un modelo de acción social que defienden; y el gerente de FOBV, Adonay Viera, subraya que la suma de esfuerzos permite mejorar la calidad de vida de los más vulnerables.