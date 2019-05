La futura Cámara de Barcelona preguntará si se tiene que implicar en "hacer efectiva la república"

Publicado 27/05/2019 14:55:04 CET

Canadell prevé que la constitución del nuevo pleno se haga el próximo 17 de junio

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La futura Cámara de Barcelona preguntará a los empresarios censados en la corporación si se tiene que implicar de manera activa en "hacer efectiva la república" en las consultas internas que prevé impulsar entre sus asociados.

Así lo ha explicado el próximo presidente de la Cámara de Barcelona, Joan Canadell, en la rueda de prensa este lunes para presentar los ejes estratégicos del mandato de Eines de País y ha indicado que el objetivo será que Catalunya "sea uno de los Estados con más generación de riqueza de la Unión Europea" en los próximos diez o quince años

Canadell ha remarcado que su candidatura, impulsada por la ANC y que resultó ganadora en las elecciones con 31 de las 40 sillas en el pleno de la Cámara, se comprometió a promover este tipo de consultas "de alto interés para el empresariado catalán y el país".

Para hacerlo, el nuevo comité ejecutivo se ha comprometido a "arreglar el censo" de las empresas asociadas a la Cámara de Barcelona, que actualmente es de unas 400.000 empresas, puesto que Canadell ha explicado que durante las elecciones detectaron que había empresarios que querían y podían votar pero no formaban parte.

"Somos conscientes de que el censo no representa a toda la sociedad empresarial del país", ha subrayado Canadell, y ha asegurado que lo harán en un breve periodo de tiempo porque quieren impulsar la primera de estas consultas antes de acabar el año.

Preguntado por si la respuesta a las preguntas que plantean son negativas, Canadell ha remarcado que su equipo "hará campaña por el sí" pero que es el empresariado quien tiene que decidir y que, si les dicen que no, seguirán haciendo lo que se han comprometido a hacer con su candidatura, mientras que la futura vicepresidenta primera y sustituta de Canadell en dos años, Mònica Roca, ha sostenido que las consultas servirán para "ratificar" las posiciones defendidas por la candidatura.

OTRAS PREGUNTAS

Canadell ha expuesto que otra posible pregunta será si el empresariado censado en la Cámara de Barcelona quiere soberanía fiscal, además de preguntar por la participación en la "construcción de estructuras de Estado".

También se prevé consultar si se quiere declarar como persona 'non grata' al rey Felipe VI por "las presiones que ejerció sobre el empresariado durante los hechos del 1 de octubre", según ha dicho Canadell.

El futuro presidente ha añadido que utilizarán el servicio de estudios de la Cámara de Barcelona para elaborar estudios que analicen cuestiones como los costes de oportunidad de las inversiones no ejecutadas por el Estado en Catalunya y que fija la disposición adicional tercera del Estatut: "Solo con esto ya puedes hacer que mucha gente abra los ojos".

"SILLAS DE PLATA"

Canadell ha asegurado que la nueva Cámara de Barcelona trabajará para tener un presupuesto alternativo a las "14 sillas de plata", en referencia a las empresas que hacen una aportación económica para tener representación en el pleno de la corporación.

"Modificaremos la Ley para que no vuelva a haber sillas de plata", ha recalcado y ha abogado por que todas las vocalías se voten en las urnas.

Ha dicho que cuentan con el desembolso que estas compañías se han comprometido a hacer durante los próximos cuatro años y que comparten esta "voluntad" con la consellera de Empresa de la Generalitat, Àngels Chacón, para reducir su participación.

Canadell ha dicho que estos puestos en la Cámara de Barcleona están asignadas para cuatro años y que la Ley les ampara para este periodo y que estudiarán como responder si alguien no cumple este compromiso: "No se nos ocurre de ninguna manera que no cumplan con su compromiso".

Sobre el presupuesto alternativo, Canadell ha aseverado que "tienen alguna idea" sobre cómo conseguirlo pero no ha querido detallarla y ha remarcado que no es buscar financiación por si en esta legislatura las grandes empresas no están sino para la próxima.

PATRONALES Y OTRAS CANDIDATURAS

Canadell ha señalado que para escoger las sillas de las patronales Fomento del Trabajo y Pimec en el pleno de la Cámara de Barcelona optarán por los "proyectos" que presenten, independientemente del peso de cada organización.

Pese a tener mayoría absoluta, ha agregado que Eines de País "está y seguirá abierta" a las otras candidaturas y que no se cerrarán a colaborar con ellas, además de hacerlo también con las empresas que hacen aportaciones económicas.

PRÓXIMAS FECHAS

El nuevo comité ejecutivo de la Cámara de Barcelona anunciarán a sus siete miembros restantes este miércoles, día en el que también tienen previsto una reunión con el actual presidente, Miquel Valls, y calculan que el lunes 17 de junio será el día en el que se hará efectivo este órgano.

Eines de País nombró hace una semana presidente a Canadell para los dos primeros años del mandato y a Roca como sustituta, además de elegir en el puesto de vicepresidente segundo a Pere Barrios; de vicepresidenta tercera a Roser Xalabarder, y de tesorero a Jordi Pomarol.