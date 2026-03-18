La Gala Solidaria People in Red Barcelona reconocerá la solidaridad del actor Eduardo Casanova

Presentación de la 16 Gala People in Red Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 16 Gala Solidaria People in Red Barcelona, organizada por la 'Fundació Lluita contra les Infeccions' para recaudar fondos para investigación, se celebrará el 11 de mayo y entregará por primera vez un Premio Solidario, que reconocerá el compromiso con la promoción de la salud del actor Eduardo Casanova.

Así se ha anunciado en la presentación de la gala este miércoles, que ha contado con la segunda teniente de alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay; el presidente de la Fundación, el doctor Bonaventura Clotet; la actriz y presentadora de la gala, Sílvia Abril; la modelo Martina Klein, el extenista Àlex Corretja y el chef Nandu Jubany.

Gay ha destacado la confianza compartida en la ciencia y las instituciones que representa People in Red, que contará por segundo año consecutivo con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Barcelona, y que ha afirmado que "dejará una huella imborrable" en esta nueva edición.

Clotet ha reivindicado la importancia de apoyar la investigación para acelerar sus resultados y que puedan beneficiar a la ciudadanía: "Nos tienen que apoyar los gobiernos, los ayuntamientos pero también los ciudadanos", ha sostenido el doctor, que ha recordado que las infecciones pueden afectar a todo el mundo.

DAUSÀ Y AMARAL

La gala, que se celebrará de nuevo en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), mantiene su objetivo de recaudar fondos y promover la investigación científica de las enfermedades infecciosas, también de la mano del arte y la cultura, por lo que contará con las actuaciones de Joan Dausà y Amaral.

También volverá a contar con Sílvia Abril como presentadora, a la que acompañará la también actriz y humorista Toni Acosta, mientras que Martina Klein y Àlex Corretja volverán a ejercer el papel de embajadores.

Durante la gala, Nandu Jubany ofrecerá la cena, y la noche culminará con una fiesta presentada por DJ Fede Sardà y ambientada por los cócteles del barman Manel Vehí, que ofrecerá el cóctel People in Red, creado expresamente para el evento.

PREMIO SOLIDARIO

Una de las novedades del People in Red 2026 es el nacimiento de su Premio Solidario, creado para reconocer a personas, proyectos o iniciativas que contribuyen a sensibilizar la salud comunitaria y a promover la investigación, y cuyo primer ganador será Eduardo Casanova.

Con el galardón, que consiste en una estatuilla diseñada por el escultor Jaume Plensa, se reconocerá la mirada singular y valiente del actor y cineasta, que recientemente ha anunciado que tiene VIH, cuestionando los tabues sociales y dando visibilidad a realidades a menudo silenciadas.