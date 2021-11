Los galardonados con los Premios Ondas 2020 y 2021 recuperan el acto en el Palacete Albéniz

Foto de familia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (c), junto a los galardonados de los Premios Ondas 2020 y 2021, en el Palacete Albéniz, a 16 de noviembre de 2021, en Barcelona, Catalunya, (España)

Foto de familia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau (c), junto a los galardonados de los Premios Ondas 2020 y 2021, en el Palacete Albéniz, a 16 de noviembre de 2021, en Barcelona, Catalunya, (España) - Alberto Ortega - Europa Press

Aitana, Iñaki Gabilondo, 'Crims' y el documental de Jordi Évole con Pau Donés, entre los premiados

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Galardonados con los Premios Ondas 2020 y 2021 se han reunido en el Palacete Albéniz de Barcelona en el tradicional almuerzo y encuentro con los medios previos a la gala de entrega, en un año que regresa el formato habitual tras no poderse entregar los premios en 2020 por la situación sanitaria.

El encuentro en el Palacete Albéniz ha estado amenazado por el cielo nublado y las lluvias débiles a lo largo de la mañana, pero finalmente se ha podido realizar la fotografía familiar de los premiados junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los 'corrillos' con los medios de comunicación.

El periodista Iñaki Gabilondo, galardonado con un Ondas especial, ha explicado que su primer Ondas lo obtuvo en 1969, ha asegurado que a los 79 años no se "daba cuenta de que estaba estando" y cree que el de este año es el de la despedida, y ha dicho que quiere ser recordado como un periodista que estuvo toda la vida en radio y que cuando se equivocó pidió disculpas

Gabilondo ha asegurado que la polarización actual le pone muy nervioso y ha considerado que no se puede hacer nada sin pactar, y preguntado por el rey emérito ha dicho que ve "dificilísimo un retorno para quedarse".

El periodista Carles Porta, premiados por el programa radiofónico 'Crims', ha subrayado estar muy contento con uno de los máximos galardones en el campo de la comunicación, ha enfatizado que es un proyecto muy coral y ha pedido que las informaciones "pongan luz en la oscuridad y no oscuridad en la luz".

Una de las premiadas ha sido la cantante Aitana, que se ha mostrado "muy feliz y agradecida" por recibir un galardón como el Ondas, y que además sea en Barcelona, y ha asegurado que el éxito no se le ha subido a la cabeza.

El cantante Pablo López ha subrayado que se quedó "en shock" al enterarse que había recibido un Ondas, y ha dedicado el galardón a todos que a través de su energía han demostrado amor a sus canciones.

ONDAS DE PAU DONÉS

Otro de los galardonados es el periodista Jordi Évole por su documental 'Eso que tú me das' con el músico Pau Donés: "Es un premio que me emociona mucho. Todo lo que nos ha pasado con el documental. Todo lo que nos dio Pau. Me sigo emocionando".

Évole ha asegurado que el Ondas es un reconocimiento a Donés por la "lección fantástica de vida" que regaló con ese documental, y ha subrayado que el músico fue muy generoso.

El cocinero Jordi Cruz, uno de los presentados de 'Masterchef' que recibe su segundo Ondas, ha destacado que es un premio a todo un equipo y que recibirlo en una especialidad que no es la suya hace que tenga "mucho respeto".

El presentador de 'Pasapalabra', Roberto Leal, ha confesado que se "desmoronó" cuando supo que era uno de los galardonados con los Ondas, y ha compartido el galardón con el equipo que realiza el programa.

La actriz Vicky Luengo, galardonada por su papel en la serie 'Antidisturbios', ha subrayado la "felicidad y emoción" de recibir un Ondas.

La gala de entrega de los Premios Ondas se celebrará la tarde de este martes en el Teatre Coliseum de Barcelona, conducida por el periodista Carles Francino, y contará con las actuaciones de Raúl Pérez, Mikel Erentxun, Aitana y Pablo López.

PREMIADOS

Los premios de 2021, que han batido un récord de participación con 550 candidaturas, han reconocido al periodista Iñaki Gabilondo con un Ondas especial, al programa 'Crims' (Catalunya Ràdio); al documental 'Eso que tú me das' (Atresmedia), de Jordi Évole junto a Pau Donés, y a la periodista Ángeles Afuera.

También han galardonado al programa deportivo 'Què t'hi jugues' (Ser Catalunya), los servicios informativos de la Ser en Canarias por la cobertura de la erupción volcánica, la actriz Vicky Luengo por la serie 'Antidisturbios' (Movistar+), el actor Álvaro Morte por 'La casa de papel' (Netflix) y al presentador Roberto Leal por 'Pasapalabra' (Atresmedia).

Como mejor series se han premiado a mejor comedia 'ex aequo' a 'Maricón perdido' (TNT) y 'Vamos Juan' (HBO) y como mejor drama a 'Antidisturbios' (Movistar+), y en los galardones musicales se ha reconocido a Mikel Erentxun, Aitana y Pablo López.

Los premios de 2020 galardonaron al exfutbolista y comentarista deportivo Michael Robinson --a título póstumo--, el cantante Joaquín Sabina, el programa 'Masterchef' (RTVE), la serie 'Patria' (HBO) y el periodista Fernando Ónega, entre otros.

También premiaron 'ex aequo' a los programas deportivos 'Carrusel Deportivo' (Ser) y 'Tiempo de juego' (Cope), a los servicios informativos de la Ser por la cobertura de la primera ola de la pandemia y a la corresponsal Mavi Doñate (RTVE).

Los Ondas 2020 también premiaron a la comedia 'Mira lo que has hecho' (Movistar+), las protagonistas de 'Veneno' (Atresmedia), Enric Auquer por 'Vida perfecta' (Movistar+) y tuvieron una mención especial para Luis Eduardo Aute --a título póstumo--.