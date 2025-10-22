Garriga asegura desde Sabadell (Barcelona) que Vox no retrocederá ante el "islamizquierdismo"

Concentración de este miércoles contra las clases en árabe en un centro escolar de Sabadell (Barcelona) - EUROPA PRESS

Colectivos antifascistas lo reciben con piedras y huevos y critican su "programa político racista"

SABADELL (BARCELONA), 22 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha asegurado este miércoles que no retrocederán ante las amenazas del "islamizquierdismo", a su juicio, promovido por las políticas del PSOE y con la colaboración del PP y de los partidos independentistas.

"No nos van a intimidar ni las piedras de los islamistas ni las piedras de la extrema izquierda. No vamos a dar ni un solo paso atrás", ha afirmado en declaraciones a los medios desde Sabadell (Barcelona) después del enfrentamiento entre simpatizantes de Vox y colectivos antifascistas este lunes en el municipio.

Garriga ha lamentado que 48 horas después del conflicto, surgido tras una manifestación promovida por el partido para señalar que un centro escolar de la ciudad imparte clases en árabe, no han escuchado "ni una sola condena" del resto de grupos políticos.

Por ello, les ha acusado de ser cómplices del lanzamiento de piedras, huevos y botellas a los manifestantes, y ha asegurado que desde Vox no cambiarán "ni un ápice" su discurso para defender lo que, a su juicio, comparten con la mayoría de españoles.

"Que quien quiera lengua árabe, cultura marroquí, menús halal, burkas o burkinis, que se largue a Marruecos o se largue a Argelia, pero en España no lo vamos a tolerar", ha señalado Garriga.

ANTIFASCISTAS

Garriga, que ha encabezado una concentración para seguir protestando contra las clases en árabe, ha sido recibido por otra concentración impulsada por el movimiento antifascista de Sabadell que ha lanzado piedras y huevos contra los simpatizantes de Vox.

El miembro de la Plataforma Antifascista de la ciudad Joan Casas ha criticado el "programa político racista" de Vox y ha defendido las clases en árabe como herramienta de inclusión.

"Contrariamente a las mentiras de la extrema derecha, aprender lengua y cultura árabe no es una amenaza, es una herramienta de inclusión, respeto y conocimiento mutuo que enriquece a la sociedad", ha sostenido Casas.

ESTUDIANTES

Por otro lado, miembros de la Asamblea de Estudiantes de la ciudad han señalado que tras el enfrentamiento del lunes, el grupo municipal de Vox haya difundido el vídeo de una menor para exponerla públicamente y "convertirla en diana".

"Esto no va de cultura o libertad de expresión, va de manipular, señalar y atacar a los más débiles para sacar rédito político", han lamentado, además de defender que rechazar el árabe es rechazar la realidad de una ciudad diversa como Sabadell.