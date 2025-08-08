Garriga (Vox) afirma que Illa es "una estafa política" y critica una Catalunya irreconocible

Archivo - El Secretario General de Vox y diputado en el Parlament de Catalunya, Ignacio Garriga, en una imagen de archivo. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

"Catalunya es más insegura, más pobre y más irreconocible"

BARCELONA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha demostrado en el primer año de legislatura "ser una estafa política".

En un comunicado este viernes, coincidiendo con el primer año desde la investidura de Illa, ha acusado al socialista de liderar "un gobierno continuista con el proyecto separatista".

También ha lamentado que "desde que gobierna Illa, Catalunya es más insegura, más pobre y más irreconocible", y ha asegurado que Vox seguirá con su oposición frontal a la deriva del Govern, según él.

En materia de seguridad, Garriga ha criticado que "se han extendido las zonas 'no-go', donde se ataca a la policía y se impone la ley del más fuerte".

También ha alertado de que la llegada de inmigrantes "ha alterado profundamente la identidad de muchas localidades catalanas", y ha criticado que los precios de las viviendas no han dejado de subir.

"NEFASTO GESTOR" EN EDUCACIÓN

En relación al sistema educativo, ha lamentado que Illa es un "nefasto gestor" y que los alumnos de 6º de Primaria han obtenido los peores resultados históricos en matemáticas y que los de 4º de la ESO no alcanzan el nivel mínimo en tecnología, matemáticas e inglés.

Ha añadido que el Govern de Illa "pasará a la historia por ser el más costoso, contribuyendo aún más a empobrecer a los catalanes y degradar los servicios públicos, con más de 200 entes públicos, 400 altos cargos, embajadas, y los consellers mejor pagados de España".

"CONDENAR" A CLASES MEDIAS

En materia de política lingüística, Garriga afea que el PSC haya "endurecido las imposiciones de sus predecesores de ERC y Junts" y haya elevado la anterior Secretaría de Política Lingüística a rango de Conselleria.

Ha concluido que el modelo de Illa "es el de condenar a las clases medias y populares a no poder llegar a final de mes, incrementar el porcentaje de familias en riesgo de exclusión social y seguir con el saqueo fiscal incrementando impuestos".