Garriga (Vox) pide al PP una moción de censura tras los registros de la UCO: "¿Qué más necesita?"

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha instado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a presentar una moción de censura al Gobierno, tras los registros de la UCO en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica para solicitar documentación de la causa de la exmilitante del PSOE Leire Díez por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

"¿Qué más necesita el señor Feijóo para presentar una moción de censura?", se ha preguntado Garriga este viernes, en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El dirigente de Vox ha asegurado que el PSOE ha utilizado a empresas públicas como propias para robar a los españoles, en sus palabras, y ha añadido: "No es sólo el entorno de Sánchez, es Sánchez mismo quien preside esta enorme trama criminal".