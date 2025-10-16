Garriga (Vox) tacha de "terrorismo callejero" las protestas en Barcelona por la huelga por Palestina

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, en una intervención ante los medios en Barcelona - EUROPA PRESS

Acusa al PSOE de haber "comprado el silencio" de Koldo García para que no confirme una supuesta caja B

BARCELONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Vox y líder del partido en Catalunya, Ignacio Garriga, ha afirmado que durante las protestas de este miércoles en Barcelona con motivo de la huelga en favor de Palestina se vieron escenas de "terrorismo callejero"

En una atención a los medios en Barcelona este jueves, ha sostenido que lo que se produjo no eran manifestaciones, puesto que se trataba, según él, de "individuos que estaban quemando contenedores, cortando calles y sobrepasando el derecho a manifestación".

Preguntado por la actuación policial de los Mossos d'Esquadra y el uso del gas pimienta, ha dicho: "Poco emplearon los Mossos para disolver estas manifestaciones", y ha lamentado que no se hayan pronunciado sobre estos hechos el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ni del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

"Si de Vox hubiera dependido el dispositivo policial, ya les aseguro que esa manifestación nos hubiera durado 10 minutos, porque nosotros no vamos a tolerar la violencia callejera ni el terrorismo callejero", ha añadido.

CASO KOLDO

Se ha referido también a citación de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, ante el Tribunal Supremo, y ha asegurado que el PSOE "una vez más ha comprado el silencio" de García.

"Seguramente han comprado el silencio de Koldo para que no explique por qué el presidente del Gobierno recibía efectivo, y para que no confirme los indicios de que el Partido Socialista tenía una caja B y se financiaba de manera ilegal", ha sostenido.

Ha asegurado que "en Vox no se maneja efectivo" y que es la formación política más transparente actualmente, y que los que tienen que esconder cosas son el PP y el PSOE, textualmente.

Garriga ha sostenido que el PSOE "manejaba una cantidad de efectivo que cuanto menos daría para investigar y exigir tickets y facturas", y les ha acusado de no estar dando las explicaciones que considera necesarias.