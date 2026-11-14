El gasto medio del campista en Catalunya sube un 49% desde 2019 hasta los 194 euros, según un estudio

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BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gasto medio del campista en Catalunya ha crecido un 49% desde 2019 y ha alcanzado los 194 euros en 2025, situándose en la cuarta posición del ranking nacional por detrás de Galicia (217 euros), Comunidad Valenciana (199 euros) y Murcia (196 euros).

Así se desprende del último estudio de mercado elaborado por EY-Parthenon para la Federación Española de Campings (FEEC), que refleja un incremento constante en la capacidad de gasto de los viajeros en todas las comunidades analizadas, informa la FEEC este sábado en un comunicado.

La presidenta de la FEEC, Ana Beriain, ha explicado que los datos reflejan que el campista actual busca experiencias de mayor calidad y valora la oferta de los establecimientos, lo que se traduce en un "retorno económico directo y muy positivo para los destinos y las economías locales de todo el país".

RANKING AUTONÓMICO

Galicia encabeza la clasificación estatal en términos absolutos con un gasto medio de 217 euros por campista (un 33% más que en 2019), seguida de la Comunidad Valenciana (199 euros, un 46% más) y Murcia, que sube seis posiciones hasta los 196 euros tras registrar un incremento del 118% respecto a los valores prepandemia.

Por detrás de Catalunya, completan el grupo con mayor nivel de gasto Extremadura (176 euros; +21%), Aragón (155 euros; +80%) y Navarra (153 euros; +48%).

El gerente de la FEEC, Sergio Chocarro, ha destacado que estos resultados demuestran que los destinos "están respondiendo con éxito a las nuevas demandas del viajero".

IMPULSO EN EL NORTE E INTERIOR

El informe conluye también que la dinamización del sector se extiende hacia el interior y el norte peninsular, con aumentos que alcanzan o superan el 75% en el País Vasco (112 euros; +83%), Aragón (155 euros; +80%), Cantabria (126 euros; +75%) y la Comunidad de Madrid (87 euros; +75%).

Asimismo, el gasto se mantiene al alza en Andalucía (116 euros; +50%), Castilla-La Mancha (143 euros; +47%), Asturias (131 euros; +30%), Castilla y León (107 euros; +17%) y La Rioja (67 euros; +50%).

Chocarro ha concluido que el valor del sector se está redistribuyendo de forma más equitativa con "crecimientos extraordinarios por encima del 75% en CCAA de interior y del norte como Aragón, Madrid o Cantabria".