'Gaua' y 'Rabbit Trap', las más premiadas de la 44 edición del festival de cine TerrorMolins

BARCELONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las películas 'Gaua', del director alavés Paul Urkijo, y 'Rabbit Trap', del británico Bryn Chainey, han sido las más premiadas de la 44 edición del festival de cine TerrorMolins, que se ha celebrado del 7 al 16 de noviembre en Molins de Rei (Barcelona), informa la organización en un comunicado este sábado.

'Gaua' se ha llevado los premios a Mejor película, Mejor dirección y Mejores efectos especiales y maquillaje, mientras que 'Rabbit Trap' ha sido distinguida con los galardones a Mejor guión, Mejor fotografía y Mejor interpretación por el trabajo de Dev Patel en el papel protagonista.

En la Sección Oficial, se ha reconocido a Joan Vilà por su banda sonora en Silencio, la nueva película de Eduardo Casanova, y el jurado ha otorgado dos menciones a Mejor película: a la japonesa 'Kinki Chiho no Aru Basho ni Tsuite (About a Place in the Kinki Region)' y a la producción india 'Bramayugam'.

En la Sección Being Different, la gran ganadora ha sido 'Que ma volonté soit faite (Her Will Be Done)', reconocida como Mejor película y premiada también por su dirección, a cargo de Julia Kowalski, y por la interpretación de su actriz protagonista, Maria Wróbel.

La Sección Bloody Madness ha celebrado la película 'Flush', que se ha llevado los premios a Mejor película y Mejor interpretación para Jonathan Lambert, y ha destacado 'Bodycam', del director Brandon Christensen, que ha sido reconocido con el premio a Mejor dirección, mientras que 'Deathstalker' ha sido premiada por sus efectos especiales.

En la Sección Oficial de Cortometrajes, 'Whitch' ha sido distinguido como Mejor cortometraje y también ha recibido el Premio del Público Manel Gibert; el galardón a Mejor guion ha sido para James A. Castillo y Julio Serrano por 'El fantasma de la Quinta'.

Además, durante la sesión de clausura del festival, el viernes por la noche, el cineasta sevillano Paco Cabezas recibió el Premio Honorífico 2025 del festival, en reconocimiento a su trayectoria en el cine y las series.