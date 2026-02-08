Los Gaudí reúnen a Urtasun, Collboni, Rull y Dalmau en el Liceu en una gala con 1.800 invitados

Foto institucional de los Premis Gaudí - KIKE RINCON - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gala de los 18 Premis Gaudí de la Acadèmia del Cinema Català reúne la noche de este domingo a unos 1.800 invitados en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el presidente del Parlament, Josep Rull, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, encabezando la representación institucional.

Previo al inicio de la gala, se ha desarrollado la tradicional 'alfombra roja' en el Saló dels Miralls del Liceu, por la que han discurrido los equipos de las películas nominadas, así como representantes del sector del cine catalán.

Han pasado por la alfombra directores como Albert Serra, Carla Simón, Jaume Claret Muxart e intérpretes como Enric Auquer, Álvaro Cervantes, Miki Esparbé, Sergi López, Mario Casas, Bruna Cusí, Ivan Massagué, Miriam Garlo y David Verdaguer, entre muchos otros.

La gala, en la que 29 producciones --25 catalanas y 4 europeas-- se disputarán los galardones, estará presentada por Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez y Maria Arnal y quiere ser un homenaje "a la diversidad de almas que conforman el cine".

Las películas más nominadas a esta edición de los Premis Gaudí son 'Romería', de Carla Simón', con 13 nominaciones, 'Sirat', de Oliver Laxe, con 12, y 'Sorda', de Eva Libertad, con 10, liderando las opciones.

Tras estos tres filmes siguen en nominaciones 'Frontera', de Judith Colell, con 8; 'Estrany riu', con 7; 'Tardes de soledad', de Albert Serra, y 'La furia', de Gemma Blasco, con 6, y 'Esmorza amb mi', de Iván Morales, y 'Molt lluny', de Gerard Oms, con 5.

La entrega de los Premis Gaudí de este año está marcada por la nominación de una de las candidatas como es 'Sirat' a dos premios Oscar, cuya ceremonia de entrega es el 15 de marzo en Los Ángeles, y tiene lugar a tres semanas de la gala de los Premios Goya, que este año se celebra en Barcelona el 28 de febrero.