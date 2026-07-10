Gaztelu (CE) pide a gobiernos locales y regionales mediterráneos enviar propuestas en pro del pacto

Foto de familia en la segunda jornada de los MedCatDays 2026, que organiza el Govern y el Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) - EUROPA PRESS

BARCELONA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Oriente Medio, Norte de África y el Golfo de la Comisión Europea, Francisco Joaquín Gaztelu, ha asegurado este viernes que están a la espera de que los gobiernos locales y regionales del Mediterráneo les envíen sus propuestas para activar los distintos niveles del Pacto por el Mediterráneo, aprobado en octubre de 2025.

"Estamos esperando que nos lleguen sus propuesta desde los gobiernos locales y regionales. No es una forma de pasar la patata caliente. Se esta reflexionando sobre este aspecto", ha destacado en la segunda jornada de los MedCatDays 2026, que organiza el Govern y el Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed).

Para Gaztelu, el propio Pacto por el Mediterráneo ya es un éxito pero defiende que sólo es un primer paso y que ahora es necesario acelerar con la activación de todos sus aliados, algo que considera que debe ser una prioridad en los próximos meses.

Así, ha explicado que ya han empezado a implementar acciones en diversos ámbitos y que ya han recibido propuestas pero necesitan que cada institución haga sus aportaciones y ver como se pueden integrar en el pacto.

"El pacto es un proceso vivo, irá evolucionando. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo podemos hoy conformar la evolución de dicho pacto? Todos los presentes tenemos un papel que desempeñar", ha recalcado Gaztelu, que también ha incidido en la importancia de contar con la financiación necesaria para seguir desplegándolo a la espera de que la CE apruebe en 2028 el próximo Marco de Financiación Plurianual.

En su opinión, es importante que todos los niveles de gobernanza estén interconectados y comprometidos en ejecutar el pacto, pese a constatar que ya han trabajado con la Generalitat y otros gobiernos locales y regionales: "Pero aún estamos en fase inicial, estamos esperando sus propuestas", ha insistido.

Su objetivo, ha concretado, es agrupar una serie de gobiernos pioneros del norte y sur del Mediterráneo, entre los cuales Italia, Grecia Portugal y Francia, dejando claro que, en un plazo máximo de medio año, compete a la CE garantizar que el pacto sea un instrumento sostenible durante décadas y que ayude a transformar la región.

"MUY EUROCÉNTRICO"

"La escala local y regional debe formar parte del sistema de gobernanza actual que tenemos, que es muy eurocéntrico", ha defendido Gaztelu, tras explicar que están sondeando diversas posibilidades, como que puedan estar en reuniones de máximos funcionarios, entre otras.

También ha advertido del riesgo de que el pacto quede en papel mojado sino aprovechan el potencial que ofrece el pacto, y ha pedido que todo el mundo se sienta "en pie de igualad para trabajar con el sector privado, pero sobre todo con gobiernos locales y regionales".