GCO gana 742,4 millones en 2025, un 7,8% más

Archivo - Sede de la compañía Occident. - OCCIDENT - Archivo

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Grupo Catalana Occidente cerró el ejercicio 2025 con un beneficio consolidado de 742,4 millones de euros, un 7,8% más, "impulsado por la buena evolución de Occident" y registró unos ingresos de 6.260 millones, un 4,4% más, informa en un comunicado este jueves.

La empresa ha explicado que Occident, su mayor negocio, aportó 3.479 millones, un 7,4% interanual más, y obtuvo un beneficio de 336,6 millones, un 15,1% más que en 2024.

En Multirriesgos, Occident obtuvo una facturación de 980,6 millones, un 9,7% más y un resultado de 105,8 millones, un 10,4% más, y la empresa ha destacado el crecimiento de facturación, especialmente en los principales productos de hogar, comunidades y pyme, la mejora de la eficiencia y el control de la siniestralidad.

En Autos, las primas facturadas crecieron un 9,6% hasta situarse en 828,2 millones, y el resultado técnico después de gastos alcanzó 42,5 millones, un 63,2% más.

La compañía ha explicado que Occident centró su estrategia en el crecimiento de la red de oficinas, añadiendo 17 nuevas oficinas en 2025, superando las 1.200 oficinas y 13.000 mediadores en España.

Además, Occident ha renovado su Programa Emprendedores, una "iniciativa pionera en el sector asegurador español que ha sido el motor de crecimiento de la red de mediación".

ATRADIUS Y MÉMORA

El negocio del seguro de crédito, Atradius, cerró el año con un resultado ordinario de 412,9 millones de euros, un 5,3% más, y el volumen de negocio creció un 0,3%, hasta 2.502,1 millones.

Mémora, por su parte, aportó un beneficio de 23,7 millones, un 31,2% más, y un volumen de negocio de 279 millones, un 6,1% más.

La directora general de Financiero y Riesgos de GCO, Clara Gómez, ha destacado "la buena evolución de las tres líneas de negocio del Grupo tanto desde el punto de vista del crecimiento, como de la rentabilidad y la solvencia".

El consejero delegado, Hugo Serra, ha explicado que, tras la exclusión de GCO de bolsa tras la oferta pública de adquisición (OPA) de Inocsa, la empresa "abre ahora una nueva etapa fuera del parqué, no obstante, su estrategia y modelo de negocio se mantienen inalterados".