GCO Ventures crea una 'startup' que facilita el acceso a la terapia psicológica

GCO Ventures lanza una 'startup' que facilita el acceso a la terapia psicológica.

Nace para simplificar el proceso de encontrar un psicólogo

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

GCO Ventures, el vehículo de corporate venturing de Grupo Catalana Occidente, ha creado su cuarta firma, Aurela, una 'startup' que facilita el acceso a psicólogos verificados, con un servicio personalizado y flexible que combina modalidades online, presencial e híbrida, informa en un comunicado este jueves.

La plataforma nace con el objetivo de simplificar el proceso de encontrar un psicólogo, "que sea sencillo, humano y de confianza", al tiempo que ofrece a los profesionales un espacio de comunidad y crecimiento.

Según datos de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm), el 29% de la población española padece o ha padecido algún tipo de trastorno mental, la mayoría de los cuales leves o moderados como por ejemplo ansiedad, depresión, trastornos del sueño o estrés.

Aurela se diferencia de otras plataformas "por unir en un mismo espacio la derivación personalizada de pacientes y la creación de una comunidad profesional activa", con espacios de formación y supervisión.

Para los pacientes, la propuesta incluye un primer análisis por parte de Aurela de sus necesidades y preferencias, con el fin de encontrar el psicólogo idóneo, entre más de 20 especialidades, y a partir de ahí, estos podrán elegir al psicólogo con el que prefiere iniciar la terapia, así como la modalidad.

UN MERCADO "EN PLENA EXPANSIÓN"

De acuerdo con el Barómetro sanitario global elaborado por el CIS, en 2024, el 18,2% de la población española necesitó acudir a una consulta por un problema de salud mental o por un malestar psicológico o emocional.

La Head of Product de Aurela, María Castro, ha destacado que Aurela "pone el foco tanto en el paciente, que se siente acompañado desde el inicio, como en el psicólogo, que dispone de herramientas y comunidad para sostener su práctica".

En palabras de la directora general de GCO Ventures, María José Álvarez: "Seguimos avanzando en nuestro propósito de impulsar proyectos innovadores que marcan la diferencia en sectores clave como la salud y el bienestar".